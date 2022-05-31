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Сахара достаточно: Минторговли просит казахстанцев не создавать ажиотаж

рафинад Фото: pixabay
В Министерстве торговли и интеграции Казахстана заявили, что в стране нет дефицита сахара, передает корреспондент Zakon.kz.
Дефицита сахара нет, запасов у нас на сегодня достаточно. Как уже ранее докладывались коллеги из Минсельхоза, имеется порядка 67 тыс. тонн. Мы также осуществляем ежедневные поставки сахара. Председатель Комитета торговли МТИ РК Ержан Казанбаев

По словам спикера, из-за перебоев с поставками в некоторых торговых сетях возможен дефицит, но в целом сахар поставляют ежедневно.

В некоторых регионах нашей страны виден ажиотаж, но хотелось бы отметить, что его не должно быть. Поставки идут регулярно, возможно, в некоторых торговых сетях и объектах есть небольшой перебой с поставками, но это связано с тем, что идет груз. Он заходит вагонами к нам на ежедневной основе, возможно, на некоторые объекты поступает не вовремя. Но в крупных и средних торговых объектах сахар есть в достаточном количестве.Ержан Казанбаев

Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана пообещали, что в ближайшие дни в регионы доставят 152 вагона с сахаром.

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