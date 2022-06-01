Диетолог назвал самый полезный летний фрукт
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Самым популярным и полезным фруктом является яблоко. В день стоит есть не менее двух-трех яблок, cчитает врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает Zakon.kz.
Диетолог отметил, что в яблоке много полезного. Питательные свойства есть в кверцетине — биоактивном веществе. Он защищает от атеросклероза, улучшает состояние сосудистой стенки и увеличивает продолжительность жизни, пишет «Вечерняя Москва».
Груши тоже стоит есть каждый день. Груши можно сочетать и чередовать с яблоками, они полезны тем же, плюс там побольше пищевых волокон. Пищевые волокна бывают разными, там их полная гамма. Врач-диетолог Михаил Гинзбург
Благодаря пищевым волокнам полезны и сливы — они способствуют правильной работе кишечника.
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