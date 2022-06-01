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Казахстанские курорты: гостей становится больше, цены растут

курорты Фото: Zakon.kz
В 2021 году в 19 курортных зонах страны работало 1575 отелей, гостиниц, коттеджей, санаториев. В 2020 году мест размещения было всего 1467. Количество номеров выросло на 3,3% за год, до 39,7 тыс, передает Zakon.kz.

Всего было оказано услуг на 58 млрд тенге. Это на 72,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, пишет Ranking.kz.

Среди 19 курортных зон страны:

  • 53,9% услуг оказали в Алматинском горном кластере: на 31,2 млрд тенге.

  • 64,8% услуг – в Щучинско-Боровской курортной зоне: на 8,9 млрд тенге.

  • 70,8% услуг – в Мангистауской области: на 7 млрд тенге.

Наименьший объем услуг пришелся на туристскую зону Байконур: всего 275 тыс. тенге. Это в 3,8 раза меньше, чем годом ранее.

В 2021 году отели и прочие места размещения обслужили 2,6 млн человек — на 56,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего посетителей обслужили:

  • в Алматинском горном кластере — 1,4 млн человек;

  • в Мангистауской курортной зоне — 273,2 тыс. человек;

  • в Алакольской курортной зоне Алматинской области — 226,3 тыс. человек;

  • в Щучинско-Боровской курортной зоне — 183,1 тыс. человек.

Меньше всего казахстанцев приняли места размещения туристской зоны Байконур: всего 87 человек, против 104 человек годом ранее. Годовое сокращение — на 16,3%.

Отдых внутри страны в этом году обойдется дороже, чем в прошлом. Так, по итогам апреля текущего года, по данным БНС АСПиР РК, цены на услуги санаториев выросли на 2,3% за месяц, на 4,5% – с начала года и сразу на 12% – за год.

Ирина Лукичева
Алматинская область Байконур Казахстан Мангистауская область
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