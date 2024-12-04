569 тысяч иностранцев посетили курорты Казахстана и почти все выбрали Алматы

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за три квартала 2024 года количество посетителей, обслуженных местами размещения курортных зон составило 3 399 817 человек. Из них 2 830 910 – резиденты РК и 568 907 – иностранцы, сообщает Zakon.kz.

При этом из почти 3,4 млн отечественных туристов приехали на курорты "по личным целям" 2 269 175 человек, а 561 735 – по деловым и служебным надобностям.

Из 569 тысяч иностранных посетителей курортных зон по личному желанию посетили Казахстан 303 906 человек, а 265 001 приезжали по служебным делам.

Интересен расклад отдыхающих по курортным зонам. Из 3,4 млн всех человек, побывавших на курортах, почти 2 млн (1 996 801 или почти 59%) выбрали Алматинский горный кластер.

А если брать количество иностранных гостей, то из 569 тысяч приехавших в Казахстан 513,4 тысячи также побывали в горах Алматы. Это 90,2% от всех прибывших.

Для сравнения.

В Мангистауской курортной зоне за 9 месяцев 2024 года побывало 34 559 иностранных гостей, в Щучинско-Боровой курортной зоне – 12 086, в туристской зоне Туркестана – 5527 иностранцев, в Баянаульской курортной зоне – 2 человека из-за рубежа.

Такое неравномерное распределение туристического потока тревожит не только профильные ведомства, но и главу государства. Еще 13 июня 2024 года президент страны Касым-Жомарт Токаев с озабоченностью отметил растущую туристскую нагрузку на Алматы.

"Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки. На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера". Касым-Жомарт Токаев

Для справки. Алматинский горный кластер – огромный центр горнолыжного туризма и экотуризма, в локацию входит двухмиллионный город Алматы и горный регион с радиусом около 100 километров (Медеу, Шымбулак, Большое Алматинское озеро, Иссык, Тургень, Каскелен, Талгар и т.д.). По планам, кластер может обслуживать до трех миллионов туристов. Сегодня это самое посещаемое горное курортное место не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.

Ранее мы рассказали, что президент Казахстана раскритиковал действующую программу развития туризма, отметив, что за последние четыре года доля туризма в структуре экономики снизилась с 3,7 до 3,2%. Это почти в три раза ниже, чем в среднем в мире.