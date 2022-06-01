Пять новых случаев COVID-19 выявили в двух регионах Казахстана за сутки

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 31 мая в Казахстане. Согласно данным, пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.