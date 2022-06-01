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Пять новых случаев COVID-19 выявили в двух регионах Казахстана за сутки

РК, COVID-19, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 31 мая в Казахстане. Согласно данным, пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 755 случаев заболевания КВИ.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Алматы – 6,

  • в Актюбинской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 015 человек.

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COVID-19 МВК Казахстан
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