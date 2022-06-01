Пять новых случаев COVID-19 выявили в двух регионах Казахстана за сутки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 31 мая в Казахстане. Согласно данным, пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в двух регионах страны – Нур-Султане и Алматы, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 2.
Всего в стране подтверждено 1 305 755 случаев заболевания КВИ.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Алматы – 6,
в Актюбинской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 015 человек.
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