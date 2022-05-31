Референдум в Казахстане: главный санврач подписала новое постановление
Утвердить прилагаемый алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении республиканского референдума, – говорится в документе.
Алгоритм по предупреждению распространения COVID-19 при проведении республиканского референдума
Согласно постановлению, цель алгоритма – профилактика рисков, связанных с распространением КВИ, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья граждан.
При проведении референдума необходимо обеспечить:
регулирование потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская их скопления;
в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;
проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;
проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, республиканский референдум в Казахстане состоится 5 июня.