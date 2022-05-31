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Референдум в Казахстане: главный санврач подписала новое постановление

РК, референдум, главный санврач, постановление, подпись Фото: gov.kz
Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении республиканского референдума», передает Zakon.kz.
Утвердить прилагаемый алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении республиканского референдума, – говорится в документе.

Алгоритм по предупреждению распространения COVID-19 при проведении республиканского референдума

Согласно постановлению, цель алгоритма – профилактика рисков, связанных с распространением КВИ, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья граждан.

При проведении референдума необходимо обеспечить:

  1. регулирование потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская их скопления;

  2. в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

  3. в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;

  4. проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;

  5. проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, республиканский референдум в Казахстане состоится 5 июня.

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Референдум в Казахстане МВК Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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