Поезд столкнулся с автомобилем в Алматинской области
Фото: krisp_almaty
В Алматинской области поезд столкнулся с автомобилем. После столкновения пассажир автомобиля был госпитализирован с переломом руки. Водитель не пострадал, сообщает Zakon.kz.
На перегоне Бурундай – Тупик ТЭЦ -2 Алматинской области 1 июня в 6:00 водитель автомашины выехал на переезд, не уступив железнодорожный путь маневровому локомотиву с 35 вагонами. Машинист применил экстренное торможение. Сход вагонов не допущен. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
В данный момент состав убран с пути другим локомотивом. Движение на ж/д переезде открыто.
Подъездной путь принадлежит ТЭЦ-2, локомотив – частного собственника. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Как сообщили в компании, предварительная причина происшествия – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля.
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