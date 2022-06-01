Поезд столкнулся с автомобилем в Алматинской области

Фото: krisp_almaty

В Алматинской области поезд столкнулся с автомобилем. После столкновения пассажир автомобиля был госпитализирован с переломом руки. Водитель не пострадал, сообщает Zakon.kz.