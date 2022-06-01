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Поезд столкнулся с автомобилем в Алматинской области

ДТП, поезд, машина Фото: krisp_almaty
В Алматинской области поезд столкнулся с автомобилем. После столкновения пассажир автомобиля был госпитализирован с переломом руки. Водитель не пострадал, сообщает Zakon.kz.
На перегоне Бурундай – Тупик ТЭЦ -2 Алматинской области 1 июня в 6:00 водитель автомашины выехал на переезд, не уступив железнодорожный путь маневровому локомотиву с 35 вагонами. Машинист применил экстренное торможение. Сход вагонов не допущен. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

В данный момент состав убран с пути другим локомотивом. Движение на ж/д переезде открыто.

Подъездной путь принадлежит ТЭЦ-2, локомотив – частного собственника. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Как сообщили в компании, предварительная причина происшествия – нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля.

Анастасия Стативкина
Алматинская область
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