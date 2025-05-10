Поезд и автомобиль столкнулись на станции в Костанае

На железнодорожной станции в Костанае произошло столкновение поезда и легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», столкновение тепловоза с автомобилем случилось 10 мая 2025 года в 11:20, когда на станции проводили маневровые работы.

По данным КТЖ, пострадавших нет.

"По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля". Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Проводится служебное расследование.

Подобный инцидент случился на предыдущей неделе в Таразе. В воскресенье, 4 мая, по улице Аскарова на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда, маршрутного автобуса Dongfeng и легкового автомобиля Mercedes.