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Происшествия

Поезд и автомобиль столкнулись на станции в Костанае

происшествия на железной дороге, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 13:39 Фото: АО "НК "ҚТЖ"
На железнодорожной станции в Костанае произошло столкновение поезда и легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», столкновение тепловоза с автомобилем случилось 10 мая 2025 года в 11:20, когда на станции проводили маневровые работы.

По данным КТЖ, пострадавших нет.

"По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля". Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Проводится служебное расследование.

Подобный инцидент случился на предыдущей неделе в Таразе. В воскресенье, 4 мая, по улице Аскарова на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда, маршрутного автобуса Dongfeng и легкового автомобиля Mercedes.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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