Поезд и автомобиль столкнулись на станции в Костанае
Фото: АО "НК "ҚТЖ"
На железнодорожной станции в Костанае произошло столкновение поезда и легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», столкновение тепловоза с автомобилем случилось 10 мая 2025 года в 11:20, когда на станции проводили маневровые работы.
По данным КТЖ, пострадавших нет.
"По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля". Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Проводится служебное расследование.
Подобный инцидент случился на предыдущей неделе в Таразе. В воскресенье, 4 мая, по улице Аскарова на железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда, маршрутного автобуса Dongfeng и легкового автомобиля Mercedes.
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