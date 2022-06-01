Лечение зубов бесплатно в Казахстане: как воспользоваться своим шансом

Визит к стоматологу — не только не самое приятное, но еще и дорогостоящее занятие. Однако с 2020 года у казахстанцев появилось больше шансов на то, чтобы вылечить зубы бесплатно, за счет ОСМС, передает Zakon.kz.

В плановом порядке стоматологическую помощь в рамках ОСМС оказывают только детям и беременным женщинам. Однако при необходимости экстренную помощь стоматолога могут получить еще девять категорий граждан.

дети до 18 лет;

беременные женщины;

участники ВОВ и приравненные к ним лица;

инвалиды I, II, III групп;

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;

получатели адресной социальной помощи;

пенсионеры по возрасту;

больные инфекционными и социально значимыми заболеваниями;

неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом I группы с детства.

Экстренным случаем считается флегмона с острой бактериальной инфекцией кожи, подкожных тканей, чаще всего обусловленная стрептококками или стафилококками. А также острые неодонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, как абсцесс, фурункул, карбункул, остеомиелит, удаление зуба, требующее наружного доступа, другие состояния, оказать помощь при которых можно только в условиях стационара. Директор филиала по городу Нур-Султану ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров

Если после осмотра стоматолог принял решение, что в амбулаторных условиях помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его на «скорой» в больницу.

Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, представляющих угрозу жизни пациента: ⁠

пульпите (острый или обострение хронического);

периодонтите (острый и обострение хронического);

челюстно-лицевой травме (например, вывих или перелом зуба);

обострении одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;

стоматите;

острых болезненных состояниях;

лечении, которое требует оперативного вмешательства.

В рамках ОСМС бесплатно в экстренных случаях для этих категорий пациентов могут провести анестезию, рентген челюсти или зуба, удаление зуба, препарирование и наложение пломбы, периостотомию, лечение пульпита, периодонтита, острых форм стоматита, альвеолита, вскрытие абсцесса.

Что касается обычного визита к стоматологу и оказания плановой стоматологической помощи в рамках ОСМС, то на нее могут рассчитывать только дети до 18 лет и беременные женщины. Им доступны в плановом порядке:

анестезия;

рентген челюсти или зуба;

препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отвердения;

простое и сложное удаление зуба.

По данным ФСМС, в Казахстане в 2020 году было оказано 6,8 млн стоматологических услуг на 13,4 млрд тенге. При этом получателями 5,9 млн услуг являются дети в возрасте до 17 лет.

В 2021 году количество оказанных стоматологических услуг в рамках ОСМС составило уже почти 10 млн услуг стоимостью 23,5 млрд тенге. Из них дети в прошлом году получили 8,7 млн услуг.

В целом за два года оказано более 16,8 млн стоматологических услуг. На 2022 год, как сообщают в Фонде, планом закупа предусмотрено оказание стоматологических услуг на 22,7 млрд тенге.