Лечение зубов бесплатно в Казахстане: как воспользоваться своим шансом
В плановом порядке стоматологическую помощь в рамках ОСМС оказывают только детям и беременным женщинам. Однако при необходимости экстренную помощь стоматолога могут получить еще девять категорий граждан.
дети до 18 лет;
беременные женщины;
участники ВОВ и приравненные к ним лица;
инвалиды I, II, III групп;
многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка» и «Кумыс алка»;
получатели адресной социальной помощи;
пенсионеры по возрасту;
больные инфекционными и социально значимыми заболеваниями;
неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями или инвалидом I группы с детства.
Экстренным случаем считается флегмона с острой бактериальной инфекцией кожи, подкожных тканей, чаще всего обусловленная стрептококками или стафилококками. А также острые неодонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, как абсцесс, фурункул, карбункул, остеомиелит, удаление зуба, требующее наружного доступа, другие состояния, оказать помощь при которых можно только в условиях стационара. Директор филиала по городу Нур-Султану ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров
Если после осмотра стоматолог принял решение, что в амбулаторных условиях помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его на «скорой» в больницу.
Неотложная помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических, представляющих угрозу жизни пациента:
пульпите (острый или обострение хронического);
периодонтите (острый и обострение хронического);
челюстно-лицевой травме (например, вывих или перелом зуба);
обострении одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области;
стоматите;
острых болезненных состояниях;
лечении, которое требует оперативного вмешательства.
В рамках ОСМС бесплатно в экстренных случаях для этих категорий пациентов могут провести анестезию, рентген челюсти или зуба, удаление зуба, препарирование и наложение пломбы, периостотомию, лечение пульпита, периодонтита, острых форм стоматита, альвеолита, вскрытие абсцесса.
Что касается обычного визита к стоматологу и оказания плановой стоматологической помощи в рамках ОСМС, то на нее могут рассчитывать только дети до 18 лет и беременные женщины. Им доступны в плановом порядке:
анестезия;
рентген челюсти или зуба;
препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отвердения;
простое и сложное удаление зуба.
По данным ФСМС, в Казахстане в 2020 году было оказано 6,8 млн стоматологических услуг на 13,4 млрд тенге. При этом получателями 5,9 млн услуг являются дети в возрасте до 17 лет.
В 2021 году количество оказанных стоматологических услуг в рамках ОСМС составило уже почти 10 млн услуг стоимостью 23,5 млрд тенге. Из них дети в прошлом году получили 8,7 млн услуг.
В целом за два года оказано более 16,8 млн стоматологических услуг. На 2022 год, как сообщают в Фонде, планом закупа предусмотрено оказание стоматологических услуг на 22,7 млрд тенге.
Оказание стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом медицинской организации, то есть направление участкового врача не требуется. Для получения услуг можно выбрать частную стоматологию, которая имеет договор с Фондом, либо обратиться в стоматологический кабинет своей поликлиники. По стране эти услуги оказывают по ОСМС более 600 медицинских организаций.Пресс-служба ФСМС