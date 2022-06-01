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Заморозки ожидаются в Казахстане – прогноз погоды на 2-4 июня

Заморозки, лето, прогноз погоды Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 2-4 июня. Они прогнозируют похолодание, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», очередное похолодание ожидает жителей северного региона.

Северный антициклон, подпитываемый холодом атлантического воздуха, начнет смещаться через территорию республики, вызывая при этом ощутимое понижение температуры воздуха. РГП «Казгидромет»

В ночные и утренние часы в северных областях на поверхности почвы возможны заморозки до -2°С.

Южные регионы к 4 июня почувствуют приближение холодного антициклона. Хотя заморозки здесь не ожидаются, тем не менее, столбики термометров опустятся днем до +18...+23°С.РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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