Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ

Приказом МИД РК от 26 июня 2022 года внесены изменения Правила приема и направления документов граждан РК, выехавших за пределы страны по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительства, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень документов, необходимых для получения услуги, добавлено:

заключенное со взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом; соглашение об урегулировании спора со взыскателем в порядке медиации; документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного требования исполнительного документа; документы, подтверждающие отмену решения соответствующего органа, на основании которого выдан исполнительный документ, если гражданин РК является должником по исполнительному производству;

При предоставлении заявителем полного пакета документов услугодатель в течение 2 рабочих дней вносит сведения о заявитете в Единую информационную систему «Беркут» для согласования с КНБ, а затем в течение 2 рабочих дней направляет документы в ОВД по последнему месту регистрации обратившегося.

Орган внутренних дел рассматривает поступившие документы и принимает решение об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства независимо от наличия у заявителя постоянной регистрации на территории республики на момент подачи заявления.

Затем орган внутренних дел письменно уведомляет услугодателя о результатах рассмотрения документов не позднее 30 календарных дней с момента поступления документов через Департамент консульской службы с одновременным внесением отметки в ЕИС «Беркут».

Ранее услугодатель составлял еще заключение об оформлении гражданином разрешения на выезд за пределы РК на ПМЖ. В новых правилах эта процедура исключена.

Приказ вводится в действие с 11 июня 2022 года.