Изменились правила приема документов выехавших из страны граждан РК и оставшихся там на ПМЖ

Приказом МИД РК от 5 декабря 2025 года внесены изменения в Правила приема и направления документов граждан РК, выехавших за пределы республики по временным делам и изъявивших желание остаться там на постоянное место жительства, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения государственной услуги граждане РК, выехавшие за пределы республики по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительства, лично или их законные представители представляют услугодателю следующие документы:

заявление-анкету;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности).

При приеме паспорта гражданина РК или свидетельства, справки о рождении ребенка услугодатель воспроизводит их копии, после чего возвращает оригиналы заявителю. Оригинал удостоверения личности РК изымается.

В случае отсутствия, утери или истечения срока действия удостоверения личности или паспорта гражданина РК представляется письменное объяснение в свободной форме.

В случае отсутствия, утери или истечения срока действия паспорта гражданина РК одновременно с письменным объяснением представляются документы на изготовление паспорта гражданина РК, находящегося за границей:

при наличии обязательств перед членами семьи – получателями алиментов – соглашение об уплате алиментов, если на территории Казахстана постоянно проживают члены семьи выезжающего, которым он по закону обязан предоставлять содержание. При недостижении соглашения выезжающим представляется решение суда об определении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или уплате алиментов иным способом, либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда;

если услугополучатель является должником по исполнительному производству в РК – документы, подтверждающие прекращение исполнительного производства;

заключение органов опеки и попечительства РК об учете мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, при принятии решения о его выезде с родителями либо иными законными представителями;

при выезде на постоянное место жительства граждан РК, не достигших 18 лет, совместно с одним из законных представителей ребенка – нотариально заверенное согласие другого законного представителя ребенка, проживающего на территории РК. При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

копия документа, подтверждающего уплату консульского сбора.

Истребование от граждан других документов не допускается.

Указывается, что в случае предварительного отказа органа внутренних дел в оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства заявитель в течение пяти рабочих дней с момента поступления письменного уведомления органа внутренних дел или появления отметки об отказе в ЕИС "Беркут" уведомляет и направляет услугополучателю проект предварительного решения об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Услугополучатель предоставляет или высказывает возражения к предварительному решению в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения предварительного решения.

При отсутствии у услугополучателя возражений к предварительному решению услугодатель направляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

При поступлении возражений услугодатель направляет представленные возражения с представленными материалами (при их наличии) на рассмотрение в орган внутренних дел.

Получив возражения и материалы, орган внутренних дел рассматривает их и принимает решение об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства либо мотивированном отказе в оказании государственной услуги и уведомляет услугодателя.

При принятии органом внутренних дел положительного решения по итогам рассмотрения материалов с возражениями услугодатель выдает услугополучателю уведомление об оформлении решения на выезд за пределы республики на постоянное место жительства.

В случае отказа органа внутренних дел после рассмотрения материалов с возражениями услугодатель в течение пяти рабочих дней с момента поступления уведомления органа внутренних дел направляет услугополучателю мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 26 декабря 2025 года.