В Казахстане проживает почти 6,5 млн детей

По данным Бюро национальной статистики, сегодня в Казахстане проживает 6 485 507 детей. Из них 51,5% – мальчики, 48,5% – девочки, сообщает Zakon.kz.

Больше всего детей живет в Туркестанской и Алматинской областях и в Алматы, меньше всего – в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.

Фото: Нацбюро статистики

В Нацбюро статистики также рассказали о рождаемости в 2021 году.

Так, органами РАГС зарегистрирован 446 491 родившийся, что по сравнению с 2020 годом больше на 4,6% и является самым высоким показателем за последние 10 лет.

Число родившихся в городской местности составило 262 507 человек (58,8%), в сельской – 183 984 человека (41,2%).

По итогам 2021 года на свет появились 230 272 мальчика (51,6%), 216 219 девочек (48,4%). Соотношение полов при рождении составило 106,5 мальчика на 100 девочек.

Среди регионов Казахстана наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Шымкенте (32,35 родившихся на 1000 человек населения), Мангистауской (31,98) и Туркестанской (31,58) областях.

Наименее высокий уровень рождаемости сложился в Северо-Казахстанской (12,01), Костанайской (12,97) и Павлодарской (15,58) областях.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет), – в 2021 году по республике составил 3,32 (2020 г. – 3,13), в городской местности – 3,08 (2020 г. – 2,89), в сельской – 3,75 (2020 г. – 3,53).

Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (5,10), Мангистауской (4,57) областях, а наиболее низкий – в Костанайской (1,88) и Северо-Казахстанской (1,97) областях.

В 2021 году средний возраст матери при рождении составил 29,5 года (2020 г. – 29,3), в городской местности – 29,9 (2020 г. – 29,6), а в сельской – 29,1 лет (2020 г. – 28,9).

Как отмечается, в большинстве регионов Казахстана средний возраст матери при рождении превышал республиканский уровень. В Восточно-Казахстанской области данный показатель составил 33,3 года, в Нур-Султане – 30,3 года и Алматы – 30,2 года.

В 2021 году доля первых рождений по сравнению с предыдущим годом осталась на том же уровне, доля детей вторых и третьих рождений снизилась, а доля четвертых и последующих рождений увеличилась.

При этом число двойни составило 4216 (2020 г. – 4286), тройни - 43 (2020 г. – 45).

Общая численность населения страны на 1 апреля 2022 года составила 19 млн 178 тысяч 800 человек.