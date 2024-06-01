Названо официальное количество детей, проживающих в Казахстане

Ежегодно 1 июня во всем мире, в том числе и Казахстане, отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим Бюро национальной статистики подсчитало, сколько детей проживают в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживают в городской местности.

"В общей численности населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%. В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и Шымкент (40,6%)". Бюро национальной статистики

Также в Бюро предоставили данные по численности детей до 18 лет в разрезе регионов:

Абайская область – 188 321;

Акмолинская область – 223 493;

Актюбинская область – 330 877;

Алматинская область – 556 114;

Атырауская область – 274 688;

Западно-Казахстанская область – 217 427;

Жамбылская область – 465 492;

Жетысуская область – 245 056;

Карагандинская область – 317 101;

Костанайская область – 206 584;

Кызылординская область – 335 399;

Мангистауская область – 329 613;

Павлодарская область – 205 030;

Северо-Казахстанская область – 126 424;

Туркестанская область – 927 107;

Улытауская область – 75 506;

Восточно-Казахстанская область – 182 714;

Астана – 472 070;

Алматы – 665 430;

Шымкент – 497 081.

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