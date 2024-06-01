Названо официальное количество детей, проживающих в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Ежегодно 1 июня во всем мире, в том числе и Казахстане, отмечается Международный день защиты детей. В связи с этим Бюро национальной статистики подсчитало, сколько детей проживают в нашей стране, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 1 января 2024 года численность детей до 18 лет составила 6 841 527 детей. Из них 3,5 млн – мальчики, 3,3 млн – девочки. 59,7% детей проживают в городской местности.
"В общей численности населения удельный вес детей до 18 лет составляет 34,1%. В разрезе регионов самая высокая доля детей в общей численности наблюдается в Туркестанской области – 43,3% населения являются детьми до 18 лет, далее идут Мангистауская область (41,9%) и Шымкент (40,6%)".Бюро национальной статистики
Также в Бюро предоставили данные по численности детей до 18 лет в разрезе регионов:
- Абайская область – 188 321;
- Акмолинская область – 223 493;
- Актюбинская область – 330 877;
- Алматинская область – 556 114;
- Атырауская область – 274 688;
- Западно-Казахстанская область – 217 427;
- Жамбылская область – 465 492;
- Жетысуская область – 245 056;
- Карагандинская область – 317 101;
- Костанайская область – 206 584;
- Кызылординская область – 335 399;
- Мангистауская область – 329 613;
- Павлодарская область – 205 030;
- Северо-Казахстанская область – 126 424;
- Туркестанская область – 927 107;
- Улытауская область – 75 506;
- Восточно-Казахстанская область – 182 714;
- Астана – 472 070;
- Алматы – 665 430;
- Шымкент – 497 081.
Материал по теме
Наше будущее: как в Казахстане защищают счастливое детство
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript