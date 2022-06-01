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В стране должна укорениться культура высокой политической ответственности – Токаев

Алматы, НАН, сессия, Токаев, выступление Фото: akorda.kz
Выступая на торжественной сессии, которая посвящена 75-летию Национальной академии наук, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности, передает Zakon.kz.
Комплексная трансформация страны ведет к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляциями на социальных ожиданиях со стороны различных деятелей. Мы видим значительный рост провокаций, нацеленных на привлечение к себе внимания из-за рубежа.Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, «надо понимать: построение развитого демократического общества – это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов».

В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности.Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что «именно такая культура выступает главным фактором в противодействии радикализму и популизму в политической сфере – чего, к сожалению, у нас сейчас в избытке».

Здесь многое зависит от зрелости общества, сознательности и созидательного участия всех граждан, потому что демократия – это ежедневный кропотливый труд каждого из нас. Данный постулат нуждается в постоянном и доходчивом разъяснении среди граждан, особенно среди молодежи. И роль научного сообщества здесь велика. Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана.Касым-Жомарт Токаев

Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Динара Халдарова
Референдум в Казахстане НАН РК Токаев Касым-Жомарт Алматы
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