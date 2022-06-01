Токаев о политической трансформации страны: Работа только начинается
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной сессии (посвящена 75-летию Национальной академии наук) заявил, что работа по политической трансформации страны только начинается, передает Zakon.kz.
Хочу подчеркнуть, предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, это, по сути, ее начало. Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи. Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что казахстанцам «надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг».
«Переходя бурную реку, нужно знать, что ногой нащупываешь дно» – так гласит известная восточная мудрость. Самое главное – наше общество готово сделать первые шаги, и они будут далеко не последними. Реформа обязательно будет иметь продолжение. Вместе мы обязательно преодолеем все многочисленные препятствия, вместе мы построим подлинно демократическое, справедливое государство.
Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, «роль ученых, академического сообщества в этих процессах крайне важна».
Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве передового авангарда общественного развития. Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам.Касым-Жомарт Токаев
Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.
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