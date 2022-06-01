Токаев о политической трансформации страны: Работа только начинается

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной сессии (посвящена 75-летию Национальной академии наук) заявил, что работа по политической трансформации страны только начинается, передает Zakon.kz.