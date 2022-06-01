Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские теннисистки впервые вошли в Топ-10 командного рейтинга мира

Теннис КБДК Рейтинг Фото: ktf.kz
Женская сборная Казахстана по теннису поднялась с 16 на девятое место в обновленном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Казахстанки обошли соперниц из России, Германии, Италии, Румынии, Бельгии и Польши, сообщает Zakon.kz.

Резкий взлет в рейтинге получился благодаря домашней победе казахстанских теннисисток в апреле над командой Германии со счетом 3:1 в квалификации командного Чемпионата мира. Это позволило сборной Казахстана пройти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в ноябре 2022 года.

На текущий час таблица Топ-10 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг выглядит следующим образом:

1. Австралия – 1002,71.

2. Франция – 885,6.

3. Испания – 884,62.

4. Чехия – 842,92.

5. Швейцария – 881,81.

6. Канада – 780,09.

7. США – 758,09.

8. Словакия – 744,23.

9. Казахстан – 704,75.

10. Германия – 702,52.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее!

Куандык Шынасилов
Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления