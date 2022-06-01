Казахстанские теннисистки впервые вошли в Топ-10 командного рейтинга мира
Резкий взлет в рейтинге получился благодаря домашней победе казахстанских теннисисток в апреле над командой Германии со счетом 3:1 в квалификации командного Чемпионата мира. Это позволило сборной Казахстана пройти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в ноябре 2022 года.
На текущий час таблица Топ-10 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг выглядит следующим образом:
1. Австралия – 1002,71.
2. Франция – 885,6.
3. Испания – 884,62.
4. Чехия – 842,92.
5. Швейцария – 881,81.
6. Канада – 780,09.
7. США – 758,09.
8. Словакия – 744,23.
9. Казахстан – 704,75.
10. Германия – 702,52.
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