Казахстанские теннисистки впервые вошли в Топ-10 командного рейтинга мира

Женская сборная Казахстана по теннису поднялась с 16 на девятое место в обновленном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Казахстанки обошли соперниц из России, Германии, Италии, Румынии, Бельгии и Польши, сообщает Zakon.kz.

Резкий взлет в рейтинге получился благодаря домашней победе казахстанских теннисисток в апреле над командой Германии со счетом 3:1 в квалификации командного Чемпионата мира. Это позволило сборной Казахстана пройти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет в ноябре 2022 года.

На текущий час таблица Топ-10 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг выглядит следующим образом:

1. Австралия – 1002,71.

2. Франция – 885,6.

3. Испания – 884,62.

4. Чехия – 842,92.

5. Швейцария – 881,81.

6. Канада – 780,09.

7. США – 758,09.

8. Словакия – 744,23.

9. Казахстан – 704,75.

10. Германия – 702,52.

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