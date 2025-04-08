"Милота дня": казахстанские теннисистки сделали селфи с коалой и кенгуру
Игроки и тренерский штаб сделали памятные фотографии с коалой и увидели кенгуру – двух самых узнаваемых представителей австралийской фауны.
Фото: ktf.kz
Такие моменты позволяют команде немного отвлечься от соревновательной атмосферы, зарядиться положительными эмоциями и настроиться на предстоящие встречи.
Фото: ktf.kz
Остается надеяться, что теплая встреча с австралийскими животными вдохновит наших спортсменок на яркий и увлекательный теннис в ближайшие два дня.
10 апреля казахстанки сыграют против команды Австралии, 11 апреля – с Колумбией. Обе встречи пройдут на арене имени Патрика Рафтера. Победитель группы получит путевку в финальную стадию главного командного турнира в женском теннисе – Billie Jean King Cup.
Фото: ktf.kz
Состав сборной Казахстана: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина и Жибек Куламбаева. Капитан команды – Юрий Щукин.
Ранее казахстанские теннисистки в преддверии квалификации Billie Jean King Cup рассказали о подготовке.