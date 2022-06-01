Развлечения и сюрпризы: как в Караганде празднуют День защиты детей

Утром с платформы 9 ¾ отправился в свой первый рейс карагандинский «Хогвартс-экспресс». Дети и взрослые собрались в ожидании следующего маршрута.

Поклонники поттерианы фотографировались возле тележки с совой.

Преображение детской железной дороги заняло порядка полугода.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

Работы начались в ноябре. Первое, что сделали, – начали зачищать с локомотива старую краску: за многие годы накопилось несколько слоев. Зачистили полностью до заводского металла. Сложностей, конечно, было немало. Проблемой было найти новый двигатель. Можно сказать, произошло чудо. В Петропавловске нашелся новый двигатель от танка Т-72. Он подходит для нашего поезда, – рассказал Роман Калачёв, заместитель руководителя Управления парками культуры и отдыха Караганды. – Идея была на поверхности – объединить любовь карагандинцев к детской железной дороге и близкую многим поколениям поттериану. Это история о сохранении наследия в новой ипостаси.

Над проектом детской железной дороги работали сотрудники ДЖД во главе с начальником машинистом Виктором Луценко. К оформлению приложила свою фантазию и творчество художник Управления парками Марина Зворыгина.

На железнодорожных путях обновили порядка 100 шпал. Фасад вокзала тоже преобразился. Перрон заасфальтировали.

Сюрпризы еще не закончились. Скоро будет достроена хижина Хагрида. Появится еще несколько новых фотозон. «Хогвартс-экспресс» будет останавливаться на станции Зоопарк.

Спустя много лет возобновилось обучение детей железнодорожной профессии.

В парке открылась комната матери и ребенка благодаря спонсорской помощи. Здесь есть пеленальный стол и место для кормления малыша.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

В Центральном парке также состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие хореографические и вокальные коллективы города.

Были организованы и спортивные состязания: командный турнир по қазақ күресі «Бала барысы» на Кубок акима города среди юношей 2006–2008 годов рождения, турнир по тогызкумалаку.

Тогызкумалак в нашей области набирает популярность с каждым днем. Это заметно по количеству ребят, желающих сегодня поиграть. Им в основном от 10 до 13 лет. Победителей мы наградили благодарственными письмами и специальными призами, – отметил главный судья турнира Нурхат Кашкеев.

Танцевальная студия La Dance Complex подготовила более десяти вокальных и танцевальных номеров. Также коллектив представил выставку художественных работ и дефиле костюмов.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

В Караганде мы открылись семь лет назад. Сегодня в нашей студии занимаются дети от 4 лет. Благодаря государственному финансированию в этом году количество наших воспитанников заметно увеличилось. Дети охотно занимаются. У нас есть современные, народные танцы, балет, шахматы, живопись, вокал, – рассказывает хореограф Яна Когай. – Мы приготовили на концерт танцы лягушат, пчелок, якуток, «Ля-ля рулит», стюардесс, «Прятки» и много других номеров. Мы рады участвовать в таком светлом мероприятии и поздравляем всех детей с праздником.

Во Дворце культуры горняков состоялся областной фестиваль детского творчества «Еркетай».

Более 400 участников от 3 до 7 лет приехали на праздник из Абайского, Актогайского, Жанааркинского, Каркаралинского, Нуринского и Осакаровского районов, а также из Жезказгана, Караганды, Сатпаева, Сарани, Темиртау и Шахтинска.

Победителей и проигравших не было, все юные певцы и танцоры получили дипломы и поощрительные призы.

А в это время на площади перед ДКГ проходили развлекательная программа для детей и традиционный парад колясок. На этот раз из-за погодных условий участников было немного, в их числе – подопечные кризисного центра «Дом мамы».

Участникам парада требовалось необычно оформить коляску и пройти по красной дорожке.

Были тут принц и принцесса, король и кукла, фея и даже рокерша.

Первое место досталось семье Айдарбек.

Не ожидали, что победим. Участвуем в первый раз, раньше только слышала о параде. Образ придумала сама. У меня три сына. Младший сын Айбар сегодня стал участником. Он у меня принц. Рада, что такие праздники проводят в городе, – поделилась победительница парада колясок Зарина.

Призеров наградили дипломами, а остальных участников – благодарственными письмами. Все дети получили подарки.

Фото: пресс-служба акимата Караганды

Праздничные мероприятия для детей подготовили и музеи области. Викторины, квесты, конкурсы рисунков и выставки. Музей изо презентовал проект для незрячих и слабовидящих детей.

В театрах для маленьких зрителей прошли развлекательные программы и сказочные постановки. Игровые мероприятия для читателей провели библиотеки.

Шоу-программа с участием фокусников, акробатов, аниматоров и музыкантов Концертного объединения имени Кали Байжанова прошла в Карагандинском зоопарке.