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Сколько казахстанцев стали получать повышенную пенсию в 2023 году

Сколько казахстанцев стали получать повышенную пенсию в 2023 году Фото: Zakon.kz
По данным МТСЗН РК, за счет изменения параметров начисления базовой и солидарной пенсий более 1,4 млн казахстанцев в 2023 году стали получать более высокие пенсионные выплаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК 23 августа, в 2023 году у более чем 1,4 млн казахстанцев дополнительно выросли пенсии. Это произошло за счет того, что поменялись параметры пенсионных начислений, а также за счет ежегодной индексации базовой пенсии на размер инфляции и солидарной – с опережением уровня инфляции на 2%.

"В период с 2023 по 2027 годы поэтапно доведут размер минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. В начале этого года минимальный размер базовой пенсии повысили с 54% до 60%. Это повышение направлено в первую очередь на получателей минимальной пенсии. Для них рост базовой пенсии составил 21%", – пояснили в МТСЗН.

Таким образом, за пять лет базовую пенсию повысят в среднем до 50%, это коснется 2,3 млн пенсионеров. Базовую пенсию также будут ежегодно повышать с учетом инфляции.

Помимо этого, с 1 января выходящим на пенсию казахстанцам повысили величину максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 МРП. При назначении солидарной пенсии учитывают трудовой стаж на 1 января 1998 года и среднемесячный доход в предпенсионный период (чем эти показатели выше, тем выше и пенсия).


"Если в прошлом году максимальный доход, учитываемый для исчисления пенсий по возрасту, составлял 46 МРП или 146 тысяч тенге, то теперь при повышении его до 55 МРП он составляет порядка 190 тысяч тенге, что напрямую отразилось на размере пенсии. Данное изменение коснулось как новых, так и состоявшихся пенсионеров. Повышение максимального дохода, принимаемого при расчете пенсии, увеличило размеры назначаемых солидарных пенсий и обеспечило сопоставимость в размерах пенсий и зарплаты в предпенсионный период", – отметили в министерстве.

Несмотря на такую статистику, ранее стало известно, что средний размер пенсии в Казахстане снизился.

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