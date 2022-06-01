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Токаев предложил разделить Минобразования на два ведомства

выступление, предложение о разделении ведомства Фото: gov.kz
На юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства, сообщает Zakon.kz.
Cчитаю, что нам необходимо создать Национальную систему цитирования, которая позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов.

Полагаю, что в целях усиления координации научной деятельности в стране следовало бы разделить профильное министерство на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами высшего образования и науки.Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил президент, все указанные решения направлены на комплексное развитие казахстанской науки, повышение ее конкурентоспособности и вклада в устойчивый социально-экономический прогресс страны.

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О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы

Анастасия Московчук
МОН РК Токаев Касым-Жомарт Алматы
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