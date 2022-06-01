Токаев предложил разделить Минобразования на два ведомства

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На юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства, сообщает Zakon.kz.