О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы, передает Zakon.kz.

Глава государства поздравил участников торжественного собрания с 75-летием НАН, особо отметив роль науки в прогрессе человечества.

И простые вещи, и сложные умозаключения – это все плоды науки. Благодаря знаниям мы постигаем все бытие и поднимаемся на новые высоты. В этом и заключается главная миссия научного познания. Наука, процветавшая на просторах Великой Степи, имеет глубокие исторические корни. Ярким тому подтверждением служит наследие Второго учителя человечества – аль-Фараби. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил о том, что стремительный прогресс в отечественной науке был достигнут в прошлом столетии.

Академия с момента своего основания всегда была в авангарде развития общества. Имена Каныша Сатпаева, Мухтара Ауэзова, Абикена Бектурова, Ахмета Жубанова, Алькея Маргулана, Шахмардана Есенова, Умирзака Султангазина, Мурата Айтхожина, Абдуали Кайдарова и многих других выдающихся личностей золотыми буквами вписаны в историю Казахстана. Каждый из них достиг самых больших высот в своей сфере. Они внесли неоценимый вклад в освоение наших природных недр, развитие производства и экономики, духовное обновление страны. Мы всегда будем помнить наследие великих сыновей нашего народа. Сегодня наши молодые ученые продолжают их научный путь. Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, для увеличения нашего потенциала и достижения прогресса надо ставить перед собой высокие цели, стремиться к новаторству и повышать эффективность работы. В XXI веке сила и мощь государства, его авторитет на международной арене измеряются научно-техническими достижениями.

Развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. Мы определяем приоритеты отечественной науки в соответствии с международными требованиями и национальными интересами. Полагаю, что сегодняшняя встреча позволит открыто обсудить проблемы в этой сфере. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент отдельно остановился на ключевых направлениях решения насущных проблем отрасли. Он напомнил, что на прошлой неделе была принята Концепция развития науки до 2026 года. В то же время количество ученых за 30 лет выросло незначительно и составляет 22 тыс. человек.

Низкая и нестабильная заработная плата привела к резкому снижению кадрового потенциала. Институты, занимавшиеся фундаментальными исследованиями, находились в тяжелейшем состоянии. Мы ставим задачи по увеличению числа отечественных учетных, укреплению научной экосистемы. Основное внимание будет уделено повышению коммерческой эффективности научных инноваций и совершенствованию системы управления данной сферой. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал на то, что многие проблемы, которые ученые поднимали в течение многих лет, были решены благодаря внесению изменений в закон «О науке».

В частности, был введен новый вид финансирования научных институтов, осуществляющих фундаментальные исследования. Этот шаг позволил обеспечить бесперебойную деятельность целого ряда научных институтов. В базовое финансирование включена оплата труда ведущих ученых. Благодаря принятым мерам средняя заработная плата научных сотрудников повысилась на 70%. Увеличены сроки финансирования исследований с трех до пяти лет. В целом, за последние три года государственное финансирование науки возросло на 70%.

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В целях повышения квалификации ученых в мировых научных центрах выделяются гранты для прохождения стажировок. Реализуются востребованные проекты по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что проблемных вопросов в отечественной науке все еще достаточно, и для их поэтапного решения необходимо сосредоточиться на таких приоритетах, как изменение статуса Академии; укрепление университетской науки; совершенствование системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; эффективное долгосрочное планирование научно-технологического развития.

Глава государства подробно остановился на необходимости изменения статуса Академии. Он указал на то, что последние 20 лет эта структура отошла от руководства наукой, тогда как ее деятельность должна осуществляться в соответствии с международной практикой.

Академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. Нам крайне важно повысить ее роль. В связи с этим Академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами необходимо четко определить и другие цели. В частности, именно эта структура должна определять приоритетные сферы научных исследований. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент полагает, что в ведение Академии должно перейти и присуждение специальных грантов, стипендий и премий. Особого уважения, по мнению главы государства, заслуживает преданность науке.

Не секрет, что сегодня многие люди хотят получить научную степень только ради звания и престижа. Это стало негативной тенденцией. Но, получив научную степень, эти люди не связывают свою деятельность с наукой. Из-за этого большие государственные деньги расходуются впустую. Пора прекратить это раз и навсегда. Нам нужно поддерживать только тех, кто действительно предан науке. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что деятельность Академии необходимо кардинально обновить и привести в соответствие с требованиями времени. По его словам, в состав НАН должны на открытой и справедливой основе избираться только достойные личности.

Избрание академиков должно быть максимально открытым и честным. Общественность должна знать о процедурах избрания членов и кандидатов в члены Академии. Будет решен вопрос о предоставлении на пожизненной основе ежемесячных стипендий академикам, непосредственно занимающимся научной деятельностью. Я дал соответствующее поручение правительству. Все эти меры позволят придать дополнительный импульс работе Академии и повышению ее статуса. Касым-Жомарт Токаев

В качестве следующего приоритета президент обозначил укрепление университетской науки.

В западных странах при университетах функционируют технопарки, в рамках которых работают различные инновационные стартапы и технологические компании. Консолидация системы образования с отдельными научными центрами и технопарками в зависимости от их потенциала позволит сформировать сильные исследовательские университеты. Касым-Жомарт Токаев

В этой связи глава государства поручил правительству и профильным министерствам запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры. Он отметил, что исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Нового Казахстана.

Президент напомнил, что ранее высказывался о необходимости создания технических вузов на западе страны, и еще раз подтвердил свою убежденность в правильности этого шага.

Satbayev University – единственный национальный исследовательский технический университет, флагман технического образования Казахстана. Поэтому он должен стать научно-производственной базой для новых технических вузов. Необходимо утвердить программу развития главного технического университета страны и создать на его базе научно-исследовательский хаб новых технологий в инженерном образовании и науке. Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства остановился на необходимости совершенствования системы поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Наряду с государственным бюджетом, средствами недропользователей и национальных компаний ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – индустриальные корпорации и другие организации. При фонде «Самрук-Казына» создан Центр научно-технологических инициатив. В его задачи входит системное сотрудничество с научным сообществом для внедрения научных разработок в производство. Проводится работа по обеспечению прозрачности отчислений и распределению средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, выделяемых на НИОКР. Считаю, что настало время для предоставления более широких налоговых и инвестиционных преференций для частных инвестиций в НИОКР и создание новых научных центров. Касым-Жомарт Токаев

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Как полагает президент, необходимо вовлечение в научно-исследовательскую деятельность местных исполнительных органов, которые могли бы тоже финансировать НИОКР. Наука на местах должна быть преимущественно направлена на решение тех проблем, которые стоят в центре внимания экономики регионов.

Фото: akorda.kz

В речи также было сказано о необходимости эффективного долгосрочного планирования научно-технического развития.

Считаю, что надо возродить закрытый в свое время Национальный центр научно-технический информации. Одна из важных задач – эффективное управление научной деятельностью и профилактика коррупции. В связи с этим в кратчайшие сроки нужно оцифровать все процессы в этой сфере. Используя последние достижения в IT-сфере, необходимо сформировать единую научную экосистему Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что необходимо не только увеличивать вклад науки в национальную экономику, но и усиливать интеграцию с мировым научным пространством. Важной задачей научной интеллигенции остается и сопричастность с духовным развитием страны.

Важно укреплять патриотический дух молодежи. Сегодня в социальных сетях широкая дискуссия развернулась вокруг уважительного отношения к нашему Государственному флагу. К сожалению, имеют место и негативные инциденты, связанные с этим символом нашей страны. В связи с этим нам нужно пересмотреть правила использования Государственного флага. В случае необходимости нужно внести изменения в соответствующие законы. Народная мудрость гласит: «Возвысь свое знамя над родной землей» («Туған жерге туыңды тік»). Мы всегда высоко несли свой флаг. Хочу здесь вспомнить слова Каныша Сатпаева: «Тот, кто не способен гордиться своей родиной, вряд ли прославит другую страну». Уважение к национальным символам – это священный долг каждого гражданина. В первую очередь именно вы, наша интеллигенция, должны прививать эти ценности подрастающему поколению. Касым-Жомарт Токаев

Президент назвал предстоящий общенациональный референдум по внесению изменений в Конституцию важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране.

К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента. Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет. Касым-Жомарт Токаев

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Как было сказано далее, представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов.

Надо понимать: построение развитого демократического общества – это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов. В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности. Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства полагает, что успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию.

Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и поступательное развитие страны. Хочу подчеркнуть: предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, а, по сути, ее начало. Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи. Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности. Нам надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг. Касым-Жомарт Токаев

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Как отметил президент, роль ученых, академического сообщества в этих процессах крайне важна. Во все времена титаны мысли и выдающиеся исследователи выступали в качестве передового авангарда общественного развития.

Они последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали жесткий аргументированный отпор шарлатанам и популистам. К сожалению, в нашей стране все еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса. Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выразил уверенность, что ученое сообщество примет самое активное участие в формировании Нового Казахстана, или Второй Республики, а также проявит большую ответственность в этот важный и исторический этап нашей страны.

В завершение заседания Касым-Жомарт Токаев вручил ряду ученых высокие государственные награды.

Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.