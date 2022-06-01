Более 550 случаев заражения оспой обезьян зафиксировали в 30 странах – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что подтвержденные случаи не являются эндемичными для данного вируса, передает Zakon.kz.

Глава организации отметил, что в большинстве случаев, согласно имеющейся информации, речь идет о мужчинах, имевших интимные отношения с мужчинами и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья. В этой связи, пишет ТАСС, Гебрейесус призвал «бороться со стигматизацией», которая может «мешать заразившимся лицам обращаться за медицинской помощью», что осложнит предотвращение распространения вируса.

По словам гендиректора ВОЗ, странам стоит наблюдать за широкими группами населения. Он подчеркнул, что оспой обезьян могут заразиться все, кто «имеет тесный физический контакт с кем-либо, кто инфицирован».

Гебрейесус уверен, что «ситуация развивается», и в ВОЗ ожидают, что «будет обнаружено больше случаев» оспы обезьян.

Также в организации считают приоритетом защиту работников здравоохранения, которые работают непосредственно с заразившимися. Предлагается информировать группы населения, находящиеся в группе риска, для недопущения распространения оспы.