Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник Поль Погба больше не является игроком «Манчестер Юнайтед», он покинул клуб в качестве свободного агента. Руководство «манкунианцев» не стало продлевать соглашение с футболистом, сообщает Zakon.kz.

Администрация клуба поздравила Поля с успешной карьерой и поблагодарила его за вклад в развитие «Манчестер Юнайтед», передает пресс-служба.

29-летний Погба пришел в структуру «МЮ», когда ему было 16 лет. В 2012 году он начал выступать за туринский «Ювентус». Но в 2016 вернулся в «Манчестер Юнайтед» за 105 млн евро.

В 233 играх в составе «красных дьяволов» Погба забил 39 голов и отдал 51 результативную передачу.

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