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Футболиста Погба дисквалифицировали за допинг

Футболиста Погба дисквалифицировали за допинг Фото: Instagram/paulpogba
Известный французский футболист, полузащитник туринского клуба "Ювентус" Поль Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон, сообщает Zakon.kz.

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30-летний игрок титулованного итальянского коллектива сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. О временном отстранении француза сообщил Национальный антидопинговый трибунал Италии.

Погба сдавал пробу на допинг после матча первого тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Ювентусом". Французский полузащитник провел всю игру в запасе. По мнению специалистов, тестостерон нельзя принимать без терапевтического исключения. Говорить о каких-либо наказаниях преждевременно, но Поля Погба могут отлучить от футбола на четыре года.

Футбол Допинг Игрока

Фото: Instagram/paulpogba

В этом сезоне игрок "Ювентуса" провел всего лишь два матча, вернувшись в команду после годичного простоя из-за травмы.

Поль Погба – один из самых известных французских футболистов, в составе сборной своей страны он стал чемпионом мира 2018 года в России. В составе "старой синьоры" он был обладателем четырех чемпионских титулов Серии А, два раза выиграл Кубок Италии, три раза – Суперкубок Италии, а также стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА в 2015 году.

В 2016 году за его трансфер из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" заплатили 105 млн евро, и Поль Погба стал самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В составе "красных дьяволов" Погба завоевал Кубок Английской футбольной лиги и Лиги Европы.

Ранее стало известно, что французских атлетов могут не допустить к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в связи с претензиями Всемирного антидопингового агентства.

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