Цены на бензин в Эстонии обновили исторический максимум

На АЗС в Таллине 95-й бензин стоит 2,119 евро (около 974 тенге) за литр, 98-й бензин — 2,169 евро (около 997 тенге), а дизель — 1,949 евро (около 896 тенге), передает Zakon.kz.

Как сообщает издание «Прайм», еще 30 мая литр самого продаваемого 95-го бензина на заправочных станциях в Таллине стоил 2,079 евро (около 956 тенге), и это было предыдущим рекордом, 18 мая, когда был установлен очередной рекорд, 95-й бензин стоил 2,059 евро (около 946 тенге) за литр. Цена дизельного топлива в понедельник составляла 1,889 евро (около 868 тенге) за литр.

Отмечается, что цены растут на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Пока запрет коснется лишь поставок по морю, но к концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.