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Финансы

Цены на золото обновили исторический максимум

Золотые слитки, золото, деньги, накопления , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 23:03 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Цена на золото 30 января достигла рекордного уровня, впервые превысив отметку $2850 за тройскую унцию, сообщает Zakon.kz.

По данным биржи Comex, к 20:53 аст апрельские фьючерсы на золото подорожали на 1,89% (+$56,96), достигнув $2850,46 за унцию.

Ранее сообщалось, что спрос на золото вырос на фоне опасений по поводу роста тарифов в США при администрации президента Дональда Трампа. Трамп подтвердил, что рассматривает возможность введения 10%- ного тарифа для Китая, а также заявил о перспективе ввести 25%-ные пошлины для Канады и Мексики. Все это вызвало опасения по поводу торговых войн среди инвесторов.

Аналитики, опрошенные Zakon.kz, рассказывали, стоит ли инвестировать в золото и что может оказать влияние на динамику его цены в этом году.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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