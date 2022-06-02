Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу 15 миллионов долларов

Голливудские экс-супруги обвиняли друг друга в клевете. В итоге коллегия присяжных в суде штата Вирджиния признала актрису Эмбер Херд виновной, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, присяжные также пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

Отметим, что актер требовал 50 млн долларов за то, что в статье The Washington Post его бывшая возлюбленная заявила про его ужасное поведение. Несмотря на то, что Херд не назвала бывшего мужа по имени, Депп утверждает, что этот материал нанес ему моральную травму и повлиял на его работоспособность. В частности, из-за ложных обвинений он потерял контракт на серию фильмов по саге о Гарри Поттере «Фантастические твари».

Херд со своей стороны хотела взыскать с бывшего мужа 100 млн долларов за оскорбления и побои, которые она пережила от него во время брака.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года. В ходе судебного процесса бывшие супруги обвинили друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.