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Песков рассказал, когда Путин проведет прямую линию

прямая линия с Путиным Фото: pixabay
В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений, сообщает Zakon.kz.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится.Дмитрий Песков

ПМЭФ пройдет в этом году с 15 по 18 июня.

Данияр Кунафин
Россия Путин Владимир
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