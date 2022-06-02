Украина сыграет в финале отбора на Чемпионат мира-2022 по футболу
Счет в этом противостоянии был открыт на 33 минуте, отличился капитан украинцев и представитель английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.
Подопечные Александра Петракова укрепили преимущество в самом начале второй тайма, мяч в свой актив записал нападающий португальской «Бенфики» Роман Яремчук.
Хозяева немного сократили отставание за 10 минут до финального свистка, сетку ворот гостей поразил Каллум Макгрегор.
А в добавленное время форвард сборной Украины Артём Довбик поставил точку в этом матче – 3:1.
Тем самым благодаря этой победе украинская дружина получила право сыграть в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса, который пройдет 5 июня.
Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!