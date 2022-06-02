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Украина сыграет в финале отбора на Чемпионат мира-2022 по футболу

ЧМ-2022 Фото: Instagram/fifaworldcup
В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» состоялся полуфинальный поединок в рамках отбора на футбольное мировое первенство 2022 года между Шотландией и Украиной. Гости праздновали успех со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом противостоянии был открыт на 33 минуте, отличился капитан украинцев и представитель английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.

Подопечные Александра Петракова укрепили преимущество в самом начале второй тайма, мяч в свой актив записал нападающий португальской «Бенфики» Роман Яремчук.

Хозяева немного сократили отставание за 10 минут до финального свистка, сетку ворот гостей поразил Каллум Макгрегор.

А в добавленное время форвард сборной Украины Артём Довбик поставил точку в этом матче – 3:1.

Тем самым благодаря этой победе украинская дружина получила право сыграть в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса, который пройдет 5 июня.

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Куандык Шынасилов
FIFA
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