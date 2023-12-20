"Манчестер Сити" сыграет в финале клубного ЧМ-2023 по футболу

Фото: Instagram/fifaworldcup

В Саудовской Аравии прошел второй полуфинальный поединок клубного чемпионата мира по футболу. Английский "Манчестер Сити" обыграл клуб "Урава Ред Даймондс" (Япония) со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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