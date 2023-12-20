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"Манчестер Сити" сыграет в финале клубного ЧМ-2023 по футболу

"Манчестер Сити" обыграл "Урава Ред Даймондс" и вышел в финал клубного ЧМ-2023 Фото: Instagram/fifaworldcup
В Саудовской Аравии прошел второй полуфинальный поединок клубного чемпионата мира по футболу. Английский "Манчестер Сити" обыграл клуб "Урава Ред Даймондс" (Япония) со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

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Судьба второго полуфинала КЧМ-2023 решилась в середине матча, сообщает пресс-служба FIFA. Сначала защитник японцев Мариус Хёйбротен отметился голом в свои ворота. Затем с разницей в семь минут два мяча пропустил вратарь "Уравы" Сюсаку Нисикава, отличились Матео Ковачич и Бернарду Силва.
Видео матча за выход в финал клубного мирового первенства между "Манчестер Сити" и "Урава Ред Даймондс" можно посмотреть здесь.


Теперь в решающем матче команда наставника Хосепа Гвардиолы встретится с бразильским "Флуминенсе", который в первом полуфинале турнира обыграл египетский "Аль-Ахли" (2:0).

Финал КЧМ-2023 пройдет 22 декабря. В этот же день "Урава Ред Даймондс" сыграет с "Аль-Ахли" в матче за бронзовые медали.

Действующим победителем мирового клубного первенства является мадридский "Реал".

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