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ООН: Конфликт в Украине грозит голодом 15 млн человек

голод ООН Фото: pixabay
19 мая Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что по всему миру голодная смерть грозит 49 млн жителей из 43 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что из-за военного конфликта в Украине порядка 13-15 млн человек в мире могут оказаться на грани голода. Об этом заявил директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков, сообщает РИА Новости.

Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году – последний допандемийный год – в мире голодало 690 млн человек. На следующий год эта цифра достигла 811 млн. То есть 120 млн пересекли «красную черту» от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями в Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 млн человек.Олег Кобяков

Кобяков отметил, что голод на планете породил не украинский кризис, однако он обострил ситуацию.

19 мая Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что по всему миру голодная смерть грозит 49 млн жителей из 43 стран мира.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине ООН
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