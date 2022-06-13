Услуги детсадов увеличились сразу на треть за год

Большая часть обеспечена за счет бюджета: 127,4 млрд тенге. На услуги, оказанные населением, пришлось 23,1 млрд тенге, предприятия оказали услуг на 250,1 млн тенге. В аналогичном периоде 2021 года объем услуг в секторе равнялся 114,6 млрд тенге, прирост составил 8,5%, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на густонаселенную Туркестанскую область: 21,6 млрд тенге — на 51,6% больше, чем годом ранее, пишет ranking.kz.

На второй строчке расположилась Алматинская область: 15 млрд тенге, плюс 41,6% за год. Тройку лидеров замкнул Алматы: 13,7 млрд тенге, плюс 37,2% за год.

Наименьший объем услуг в области дошкольного воспитания и образования наблюдался в Северо-Казахстанской области: всего 3,6 млрд тенге — на 29,3% больше, чем годом ранее.

В разрезе форм собственности 58,3% услуг в секторе на сумму 87,9 млрд тенге оказали государственные предприятия. Годовой рост — на 25,3%. Услуги частных предприятий составили 62,4 млрд тенге, плюс 41,7% за год, услуги иностранных предприятий — лишь 382,6 млн тенге, минус 15,4% за год.

По размерности предприятий 93,1% услуг в области дошкольного воспитания и обучения пришлось на малый бизнес: 140,3 млрд тенге, плюс 32,3% за год. Средние предприятия оказали услуг на 9,3 млрд тенге, крупные — на 1,1 млрд тенге.