В Казахстане 11 медколледжей не прошли госаттестацию

Министерство здравоохранения Казахстана провело государственную аттестацию 91 медицинского колледжа в рамках требований по качеству медицинского образования. В результате 11 учебных заведений не аттестованы, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 9 августа сказано, что аттестация выявила ряд проблем в сфере технического и профессионального образования в области здравоохранения, касательно учебных рабочих программ, обучения базовым профессиональным модулям, требований государственного общеобязательного стандарта образования, кадрового потенциала, организации учебно-воспитательной работы и т.д.

"Выявленные нарушения стандартов организации технического и профессионального образования в области здравоохранения должны быть устранены в срок не более одного года". Пресс-служба Минздрава РК

Отмечено, что, если нарушения выявят повторно, Минздрав направит список в Минпросвещения для включения в план контроля или для отзыва лицензии.

10 июля 2023 года сообщалось, что в Казахстане переименуют два университета. В частности, НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" предлагается нызвать НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет". Кроме того, университет получит имя Узбекали Жанибекова.

Вместе с тем изменится транскрипция наименования НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова" на НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы".