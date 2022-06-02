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Законодательство РК

В работе следственных изоляторов произойдут изменения

изменены правила содержания в СИЗО и колониях Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр внутренних дел РК приказом от 23 мая 2022 года внес изменения в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, а также специальных учреждений, осуществляющих исполнение наказания в виде ареста, сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что в следственном изоляторе применяется покамерное размещение подозреваемых и обвиняемых. Администрация следственного изолятора должна принять меры по исключению контактов между ними.

Для ознакомления вновь прибывших подозреваемых и обвиняемых с порядком и условиями содержания следственного изолятора, а также для обследования состояния здоровья и проведения санитарно-гигиенических мероприятий, проведения с ними психологических обследований они помещаются в карантинное отделение до 15 суток.

Срок содержания в карантине определяется, исходя из медицинских показаний.

При этом одиночное содержание лиц с риском совершения суицида не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 32 закона, при этом обеспечивается усиленный надзор посредством системы видеонаблюдения и путем выставления дополнительного (временного) поста.

Досмотр вещей подозреваемых и обвиняемых производится в их присутствии при поступлении в следственный изолятор, перед отправкой за его пределы, при переводе в другую камеру, стационар медицинской организации, расположенный в следственном изоляторе, или водворении в дисциплинарный изолятор или в помещение временной изоляции.

Полный текст изменений можно посмотреть здесь.

Правила вводятся в действие с 11 июня 2022 года. Однако ряд норм начнет действовать с 1 июля 2022 года. Они в основном касаются оказания медицинской помощи и медико-санитарного обеспечения осужденных.

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
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