Самые молодые мамы живут в Туркестанской области – исследование

Аналитики назвали регионы Казахстана, в которых живут самые молодые мамы. Также отмечено, что казахстанки рожают первенцев в среднем в 25 лет, сообщает Zakon.kz.

В региональном разрезе, как говорится в отчете Ranking.kz, больше всего новорожденных в 2021 году зарегистрировали в густонаселенной Туркестанской области: 65,1 тыс. человек, плюс 6,2% за год.

В тройке лидеров также оказались Алматинская область (55,2 тыс. младенцев, плюс 1,5%) и Алматы (37,9 тыс. младенцев, плюс 6,7%).

Меньше всего детей родилось в Северо-Казахстанской области: всего 6,5 тыс. младенцев — на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Сокращение рождаемости также отмечено в Костанайской и Павлодарской областях.

По данным экспертов, более половины всех малышей в стране рождены матерями в возрасте от 20 до 29 лет.

Из 446,5 тыс. младенцев 395,7 тыс. родись в паре, которая состояла в зарегистрированном браке. На замужних женщин в возрасте до 20 лет пришлось 10,8 тыс. младенцев, в возрасте 20-24 лет – 89 тыс. младенцев, в возрасте 25-29 лет – 125,5 тыс. младенцев, – сказано в отчете.

Самые молодые мамы в 2021 году, по данным экспертов, жили в Туркестанской области: здесь средний возраст женщин при рождении первенца составлял 22,5 года.

Вторую строчку занял Шымкент (23,9 года), третью – Жамбылская область (24 года). Меньше всего торопились с деторождением алматинки: здесь средний возраст женщин при рождении первого малыша составлял 28,1 года. Далее идут столица (27 лет) и Алматинская область (25,5 года).

Ранее аналитики отмечали, что годы пандемии повлияли на взрывной рост рождаемости. Казахстанский беби-бум начался еще в 2020 году, за который в стране родились 426,8 тыс. малышей. Более того, беби-бум продолжается и в 2022-м. Только за три месяца этого года уже родились 95,6 тыс. детей.