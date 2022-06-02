Крупный пожар близ Семея до сих пор не потушили
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
На востоке Казахстана спасатели продолжают борьбу с лесным пожаром. По данным Департамента чрезвычайных ситуаций области, площадь пожара устанавливается, сообщает Zakon.kz.
Напомним, что 1 июня в природном резервате «Семей-орманы» начался пожар. Возможной причиной возгорания спасатели назвали грозовой разряд.
Лесной пожар чрезвычайного класса тушат близ Семея
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С огнем борются 399 человек и 85 единиц техники, привлечен вертолет «Ми-2». Распространение огня остановлено, спасатели работают внутри лесной зоны.
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