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Крупный пожар близ Семея до сих пор не потушили

лесной пожар в ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
На востоке Казахстана спасатели продолжают борьбу с лесным пожаром. По данным Департамента чрезвычайных ситуаций области, площадь пожара устанавливается, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 1 июня в природном резервате «Семей-орманы» начался пожар. Возможной причиной возгорания спасатели назвали грозовой разряд.

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С огнем борются 399 человек и 85 единиц техники, привлечен вертолет «Ми-2». Распространение огня остановлено, спасатели работают внутри лесной зоны.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Семей
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