Казахстанские стрелки завоевали «бронзу» на Кубке мира

Сборная Казахстана в составе Марии Дмитриенко и Виктора Хасянова принесли в копилку команды бронзовую медаль на этапе Кубке мира по по пулевой и стендовой стрельбе, сообщает Zakon.kz.

Данные соревнования, которые проходят в Баку, собрали под своими знаменами более 800 спортсменов из 65 стран мира. Состязания являются рейтинговыми, победители и призеры помимо наград получают необходимые рейтинговые баллы.

Казахстанцы Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов оказались в списке лучших, заняв третье место в финальном зачете смежного упражнения «trap/mix» по стендовой стрельбе.

Ранее на этом турнире бронзовой медалью отличился Ислам Усейнов.

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