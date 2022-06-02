«Антирекорд»: обмелевший Каспий вновь попал на видео

Фото: скриншот видео

Активист Азамат Сарсенбаев из Актау опубликовал новое видео обмелевшего Каспийского моря. Он с сожалением предполагает, что в 2022 году Каспийское море побьет свой антирекорд по самому низкому уровню воды, который был зафиксирован в 1977 году (−29,01 м), сообщает Zakon.kz.