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«Антирекорд»: обмелевший Каспий вновь попал на видео

видео, антирекорд, Каспий, обмеление Фото: скриншот видео
Активист Азамат Сарсенбаев из Актау опубликовал новое видео обмелевшего Каспийского моря. Он с сожалением предполагает, что в 2022 году Каспийское море побьет свой антирекорд по самому низкому уровню воды, который был зафиксирован в 1977 году (−29,01 м), сообщает Zakon.kz.
В 2021 году уровень воды был (-28,1 м). По сравнению с прошлым годом уровень воды в Актау еще больше снизился. С другой стороны, обмеление Каспийского моря открывает новые и красивейшие места для купания в самом городе, – отмечено в подписи к видео.

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Анастасия Московчук
Актау Каспий
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