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«Вот это локация!»: в Сети появились завораживающие кадры с урочища Бозжыра

Мангистауская область, урочище Бозжыра, видео Фото: скриншот видео
В социальных сетях появились завораживающие кадры с урочища Бозжыра в Мангистауской области. Видеороликом поделился местный блогер Нуркен Тажибай, передает Zakon.kz.

Видео блогер опубликовал на своей странице в Instagram.

Добро пожаловать в мир Бозжыра! Прошу уделить две минуты времени, перейти на полный экран и насладиться фантастическими красотами нашего края, – написал блогер под публикацией.

Пользователи Сети по достоинству оценили ролик.

  • «Кино!»

  • «Как красиво!»

  • «Вот это локация!» – написали они.

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«Космическая Бозжыра»: опубликовано видео с просторами урочища

Урочище Бозжыра находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от Актау.

Динара Халдарова
Бозжыра Мангистауская область
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