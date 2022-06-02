«Вот это локация!»: в Сети появились завораживающие кадры с урочища Бозжыра
Фото: скриншот видео
В социальных сетях появились завораживающие кадры с урочища Бозжыра в Мангистауской области. Видеороликом поделился местный блогер Нуркен Тажибай, передает Zakon.kz.
Видео блогер опубликовал на своей странице в Instagram.
Добро пожаловать в мир Бозжыра! Прошу уделить две минуты времени, перейти на полный экран и насладиться фантастическими красотами нашего края, – написал блогер под публикацией.
Пользователи Сети по достоинству оценили ролик.
«Кино!»
«Как красиво!»
«Вот это локация!» – написали они.
Урочище Бозжыра находится в западной части плато Устюрт на полуострове Мангышлак в Каракиянском районе Мангистауской области, в 300 км от Актау.
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