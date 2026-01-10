Туристам, которые хотят посетить урочище Бозжыра, сообщили хорошую новость

В Мангистауской области стартовало строительство автомобильной дороги к смотровой площадке урочища Бозжыра, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили lada.kz в Каракиянском районном акимате.

Заказчиком проекта выступает районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Первоначальная стоимость работ составляла почти 2,9 млрд тенге. По итогам тендера подрядчиком стало ТОО "Ақ жол құрылыс", которое согласилось выполнить работы за 2,51 млрд тенге. С учетом НДС общая сумма договора составляет около 3,16 млрд тенге.

Проект предусматривает строительство дороги протяженностью 13,2 километра. Она должна обеспечить удобный и безопасный доступ к одной из самых популярных туристических локаций региона.

Параллельно в урочище реализуются и другие инфраструктурные проекты. Начато строительство двух визит-центров. Один из них, расположенный вдоль дороги, уже построен и планируется к вводу в эксплуатацию в следующем туристическом сезоне. Кроме того, стартовало создание глэмпинговой зоны в районе горы Шеркала.

Власти отмечают, что развитие транспортной и туристической инфраструктуры направлено на повышение привлекательности Мангистауской области для внутренних и зарубежных туристов.

