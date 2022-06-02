Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сельчанин забрался на 25-метровую вышку в Актюбинской области

Актюбинская область, сельчанин, вышка, суицид Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В Актюбинской области в селе Каратогай Мартукского района мужчина забрался на вышку линии связи и угрожал покончить собой. К нему поднялся сельский аким, после разговора с ним спасателям удалось спустить мужчину вниз, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 1 июня. На место вызова, который поступил в 14:30, были направлены отдел по ЧС Мартукского района, спасатели оперативного-спасательного отряда ГУ «СПиАСР ДЧС Актюбинской области», медицинская служба и сотрудники отдела полиции.

По прибытии на место вызова было установлено, что житель села Каратогай находится в центральной части вышки линии связи на высоте 25 м и угрожает покончить собой.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В ведомстве отметили, что сельчанин отказался идти на контакт с отцом, супругой, дочерью и сотрудниками.

Только лишь при разговоре с акимом сельского округа Байсагизовым Русланом Серикбаевичем мужчина пошел на контакт. После чего Руслан Серикбаевич, несмотря на то, что мужчина вел себя агрессивно, рискуя собственной жизнью, в одиночку поднялся на высоту для осуществления переговоров и отвлечения внимания, чтобы спасатели подобрались к потерпевшему.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Также в департаменте уточнили, что в 17:17 спасателям удалось приблизиться к мужчине и закрепить его к конструкции наручниками, а дальше с помощью альпинистского снаряжения он был спущен на землю и передан участковому инспектору.

Динара Халдарова
Актюбинская область
0
Показать комментарии
Все
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
Долгожданное лето: гороскоп для всех знаков зодиака
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
ООН сменила название Турции в официальных документах
Вытянут счастливый билет в июне: астролог назвала Топ-4 знаков зодиака
Эмбер Херд выплатит Джонни Деппу 15 миллионов долларов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления