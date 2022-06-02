Сельчанин забрался на 25-метровую вышку в Актюбинской области

В Актюбинской области в селе Каратогай Мартукского района мужчина забрался на вышку линии связи и угрожал покончить собой. К нему поднялся сельский аким, после разговора с ним спасателям удалось спустить мужчину вниз, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 1 июня. На место вызова, который поступил в 14:30, были направлены отдел по ЧС Мартукского района, спасатели оперативного-спасательного отряда ГУ «СПиАСР ДЧС Актюбинской области», медицинская служба и сотрудники отдела полиции.

По прибытии на место вызова было установлено, что житель села Каратогай находится в центральной части вышки линии связи на высоте 25 м и угрожает покончить собой. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В ведомстве отметили, что сельчанин отказался идти на контакт с отцом, супругой, дочерью и сотрудниками.

Только лишь при разговоре с акимом сельского округа Байсагизовым Русланом Серикбаевичем мужчина пошел на контакт. После чего Руслан Серикбаевич, несмотря на то, что мужчина вел себя агрессивно, рискуя собственной жизнью, в одиночку поднялся на высоту для осуществления переговоров и отвлечения внимания, чтобы спасатели подобрались к потерпевшему. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Также в департаменте уточнили, что в 17:17 спасателям удалось приблизиться к мужчине и закрепить его к конструкции наручниками, а дальше с помощью альпинистского снаряжения он был спущен на землю и передан участковому инспектору.