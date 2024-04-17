Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семья с младенцем спаслась от паводка на вышке в Актюбинской области

Семья с младенцем спаслась от паводка на вышке в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:09 Фото: МЧС РК
В Иргизском районе Актюбинской области представители Министерства обороны пришли на помощь местным жителям, спасавшимся от паводков на вышке, сообщает Zakon.kz.

Из-за стихийного бедствия люди оказались лишены благ цивилизации. У них не было ни интернета, ни телефона.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, жители пытались доехать до ближайшего населенного пункта на своей машине, но она утонула.

"С детьми на руках, включая трехмесячного ребенка, они добрались до вышки. Семью разместили в местной школе Иргизского района".Пресс-служба МО РК

Одна из спасенных женщин со слезами на глазах поведала о пройденных трудностях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:09
На какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от паводков казахстанцы
, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:09

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, как спасатели и казахстанцы продолжают объединяться и организовывать круглосуточную работу по откачке воды, берегоукреплению, эвакуации и подвозу гуманитарной помощи.

Читайте также

Более 45 млн тенге незаконно потратили из бюджета в Актобе
Более 45 млн тенге незаконно потратили из бюджета в Актобе на восстановление дорожных разметок
Уголовное дело в отношении Даны Орманбай
Уголовное дело завели в отношении известной казахстанки из-за угроз и оскорблений
Сотрудник спецЦОНа обманул государство на три млрд тенге
Сотрудник спецЦОНа обманул государство на три миллиарда тенге
Анастасия Московчук
МО РК Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: