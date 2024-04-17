Семья с младенцем спаслась от паводка на вышке в Актюбинской области
Фото: МЧС РК
В Иргизском районе Актюбинской области представители Министерства обороны пришли на помощь местным жителям, спасавшимся от паводков на вышке, сообщает Zakon.kz.
Из-за стихийного бедствия люди оказались лишены благ цивилизации. У них не было ни интернета, ни телефона.
Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, жители пытались доехать до ближайшего населенного пункта на своей машине, но она утонула.
"С детьми на руках, включая трехмесячного ребенка, они добрались до вышки. Семью разместили в местной школе Иргизского района".Пресс-служба МО РК
Одна из спасенных женщин со слезами на глазах поведала о пройденных трудностях.
Материал по теме
На какую помощь от государства могут рассчитывать пострадавшие от паводков казахстанцы
Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, как спасатели и казахстанцы продолжают объединяться и организовывать круглосуточную работу по откачке воды, берегоукреплению, эвакуации и подвозу гуманитарной помощи.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript