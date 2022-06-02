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Диетолог рассказала, как сохранить форму после 40 лет

диетолог Фото: pexels
Для стройной и подтянутой фигуры после 40 лет нужно питаться с ограничениями на переработанные продукты и быстрые углеводы. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова, передает Zakon.kz

Доктор отметила, что нужно отказаться от продуктов промышленного производства глубокой переработки: колбас, полуфабрикатов, сладостей. Также следует ограничивать потребление сахара, простых углеводов, пишет «Вечерняя Москва».

Важным пунктом является строгий контроль соли. Нужно воздержаться от соленых продуктов на ночь.

Сохранить форму после 40 лет помогут кисломолочные продукты: ряженка, натуральный йогурт, кефир, мацони.

Диетолог считает полезным ежедневно употреблять продукты с низким гликемическим индексом, содержащие сложные углеводы и пищевые волокна.

В каждом приеме пищи обязательно должна присутствовать порция овощей или фруктов, ягод, сухофруктов, салатов, зелени. Ежедневно следует перекусывать орехами, семенами.Гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова

После 40 лет необходимо контролировать содержание витаминов группы В, D и А, а также железа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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