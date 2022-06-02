Диетолог рассказала, как сохранить форму после 40 лет

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Для стройной и подтянутой фигуры после 40 лет нужно питаться с ограничениями на переработанные продукты и быстрые углеводы. Об этом рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова, передает Zakon.kz