Ценный экземпляр – как выглядит оригинал Конституции РК 1995 года
Как рассказал руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов, экземпляр Конституции был передан в архив вместе с другими документами после проведенного в Казахстане референдума 30 августа 1995 года.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Любой желающий, чаще всего это молодые ученые, историки, исследователи, политологи, имеет возможность работать с архивным фондом. Для этого нужно запросить документ заблаговременно, оформив «заказ по требованию» и обосновав свой запрос. Сотрудники спустят документ из хранилища для его изучения.
При этом часть документов архива уже оцифрована. С ними можно ознакомиться в электронном виде в читальном зале и даже скачать себе копию.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
После обретения независимости перед Казахстаном встал вопрос о новой Конституции, и в 1993 году 28 января Верховным советом Казахстана была принята первая Конституция Независимого Казахстана. После дальнейших экономических, социально-политических преобразований и развития общества перед руководством страны встал вопрос о развитии и Конституции. Принятая Конституция закрепила независимость, но было необходимо дальнейшее развитие в социальном, экономическом, особенно политическом отношении. Нужно было разделение ветвей власти, и тогда был поднят вопрос о подготовке новой Конституции. В марте вышел указ президента о республиканском референдуме, где значилось общее положение, понятие, что такое референдум, а именно – разъяснялось, что это всенародное или всеобщее голосование по проектам законов и решению наиболее важных вопросов.Руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов
Фото: Zakon.kz
Поэтому можно с уверенностью сказать, что мы живем в счастливое время! Любой гражданин, достигший совершеннолетия, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, вправе пойти 5 июня на референдум и стать частью политической истории своей страны.Болеген Касенов
Фото: Zakon.kz
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, общенациональный референдум по внесению поправок в Конституцию станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций, и граждане страны всецело понимают значимость конституционных преобразований.
Фото: Zakon.kz