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Ценный экземпляр – как выглядит оригинал Конституции РК 1995 года

Архив президента Казахстана, Конституция 1995 года Фото: Zakon.kz
В Архиве президента в числе прочих документов политической истории страны хранится экземпляр Конституции 1995 года. Корреспонденту Zakon.kz удалось увидеть важнейший документ страны и узнать историю его появления в архиве.

Как рассказал руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов, экземпляр Конституции был передан в архив вместе с другими документами после проведенного в Казахстане референдума 30 августа 1995 года.

Конституция Республики Казахстан 1995 года, Архив президента Казахстана

Фото: Zakon.kz

Для того, чтобы продемонстрировать этот ценный государственный документ, он прошел через положенный температурный карантин и так называемую «отлежку», чтобы адаптироваться под климат читального зала.

референдум, законы, указы, новая Конституция

Фото: Zakon.kz

Болеген Касенов рассказал, что все документы, включая Конституцию, находятся в архиве не только для того, чтобы сохранить их в целостности для потомков.

Любой желающий, чаще всего это молодые ученые, историки, исследователи, политологи, имеет возможность работать с архивным фондом. Для этого нужно запросить документ заблаговременно, оформив «заказ по требованию» и обосновав свой запрос. Сотрудники спустят документ из хранилища для его изучения.

При этом часть документов архива уже оцифрована. С ними можно ознакомиться в электронном виде в читальном зале и даже скачать себе копию.

Конституция 1995 года, указы и законы референдума

Фото: Zakon.kz

экземпляр Конституции, статья 97-98 в Конституции РК

Фото: Zakon.kz

Указ в Конституции 1995 г.

Фото: Zakon.kz

новая Конституция, оригинал в Алматы, Архив президента

Фото: Zakon.kz

По воспоминаниям сотрудника архива Болегена Касенова, референдум 1995 года можно назвать всенародным, потому что каждый казахстанец, достигший 18 лет, посчитал за честь пойти и внести свой голос. Жители городов, аулов и сел стремились принять участие в политических преобразованиях Казахстана.

После обретения независимости перед Казахстаном встал вопрос о новой Конституции, и в 1993 году 28 января Верховным советом Казахстана была принята первая Конституция Независимого Казахстана. После дальнейших экономических, социально-политических преобразований и развития общества перед руководством страны встал вопрос о развитии и Конституции. Принятая Конституция закрепила независимость, но было необходимо дальнейшее развитие в социальном, экономическом, особенно политическом отношении. Нужно было разделение ветвей власти, и тогда был поднят вопрос о подготовке новой Конституции. В марте вышел указ президента о республиканском референдуме, где значилось общее положение, понятие, что такое референдум, а именно – разъяснялось, что это всенародное или всеобщее голосование по проектам законов и решению наиболее важных вопросов.Руководитель службы организации использования документов Архива президента РК Болеген Касенов

работник архива президента, Болеген Касенов

Фото: Zakon.kz

Он отметил, что в 1995 году любой человек мог прийти и проголосовать, выразив свое мнение. А когда-то, точнее, в начале XX века, в Казахстане существовала категория людей, которые были лишены избирательного права. Этих людей условно называли «лишенцами», поскольку, помимо избирательных прав, они лишались и многих социальных, добавил Касенов.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что мы живем в счастливое время! Любой гражданин, достигший совершеннолетия, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, вправе пойти 5 июня на референдум и стать частью политической истории своей страны.Болеген Касенов

Конституция в архиве президента, мы народ Казахстана

Фото: Zakon.kz

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, общенациональный референдум по внесению поправок в Конституцию станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций, и граждане страны всецело понимают значимость конституционных преобразований.

Указы о референдуме 1993 года

Фото: Zakon.kz

Оксана Житникова
Референдум в Казахстане Алматы
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