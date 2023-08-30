В Сети появились снимки проекта Конституции Казахстана 1995 года

Прес-служба первого президента поделилась историческими снимками проекта Конституции, который был представлен на рассмотрение Нурсултану Абишевичу в апреле 1995 года, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями пресс-служба экс-президента поделилась в своем Instagram.

Фото: Instagram/elbasy_nazarbayev/

"Поздравляем с Днем Конституции Республики Казахстан! В этот знаменательный день хотим поделиться с вами снимками исторического документа — проекта Конституции, который был представлен на рассмотрение первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в апреле 1995 года. По этим уникальным снимкам видно, как Нурсултан Назарбаев лично вносил ряд правок и замечаний в текст будущей Конституции молодого и независимого государства", говорится в публикации.

Фото: Instagram/elbasy_nazarbayev

Фото: Instagram/elbasy_nazarbayev

Фото: Instagram/elbasy_nazarbayev

Фото: Instagram/elbasy_nazarbayev

30 августа, в стране отмечается государственный праздник – День Конституции.

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Казахстан обрел независимость в 1991 году. Базовые основы государства были заложены в Конституции 1993 года. Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Структурно она состояла из преамбулы, 4 разделов, 21 главы и 131 статьи.

В Конституцию вошли многие правовые нормы, принятые с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета: народный суверенитет, независимость государства, принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание президента главой государства, органов суда – Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов и другие.

По признанию первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция страны есть основание свободы. Конституция дала народу самое главное – право выбора.