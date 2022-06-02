Дожди, гроза, шквал – прогноз погоды в Казахстане на 3 июня

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 3 июня. В западных регионах страны сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

На остальной территории Казахстана ожидаются дожди, гроза, шквал, град, усиление ветра, на востоке ночью и утром – туман, в центре на поверхности почвы – заморозки. РГП «Казгидромет»

На севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области синоптики прогнозируют град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах усиление ветра.

Днем на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются шквал, на востоке и в горных районах области усиление ветра.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – шквал, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра.

В Акмолинской области ночью на севере, днем на севере, юге, востоке области – град, днем на севере, востоке, юге области усиление ветра.

Днем в Костанайской области на западе, севере – град, днем на севере, востоке области усиление ветра.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области – усиление ветра.

В центре Кызылординской области, днем в Павлодарской области на западе, востоке, в центре, в Восточно-Казахстанской области на севере-западе ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – туман.

Днем на севере Карагандинской области – усиление ветра, порывы 15-20 м/с, на востоке области на поверхности почвы заморозки -1°C.

Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области – усиление ветра.

Ночью на востоке Карагандинской области – на поверхности почвы заморозки -1°C.

В центре Кызылординской области, в Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +21...+23°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +27...+29°С.