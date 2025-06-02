Шквал, дожди и грозы: какая погода ждет казахстанцев 3 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник, 3 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", ложбина северо-западного циклона и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на юге, юго-западе, северо-западе страны с пыльной бурей, на западе, в центре РК – шквал.

"В Мангистауской, Актюбинской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской, в центре, на севере Кызылординской, на северо-западе Костанайской, на северо-западе, в центре Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, в центре Туркестанской, в центре Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангидстауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни жара обрушится на Алматы и Шымкент, а в Астане ожидаются дожди.

