Задержание мужчин с 40 килограммами марихуаны на станции Карасу попало на видео
Фото: Zakon.kz
На станции Карасу Жамбылской области транспортные полицейские задержали мужчин с 40 килограммами марихуаны, сообщает Zakon.kz.
21 мая сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Луговая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскной собаки на переезде станции Карасу Жамбылской области задержаны четверо уроженцев Кызылординской области. Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев
По словам Бекиева, при проверке установлено, что мужчины перевозили крупную партию марихуаны общим весом 40 кг 380 г.
По данному факту начато досудебное расследование, в отношении задержанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Начальник ДП на транспорте Онал Бекиев
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