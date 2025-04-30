Мужчину с более чем килограммом марихуаны задержали в Алматинской области

В селе Шелек Енбекшиказахского района полицейские изъяли более килограмма марихуаны у местного жителя. Он оказался под воздействием наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в селе Шелек полицейские остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 34-летний житель села Байсеит.

При осмотре салона на заднем сиденье нашли полиэтиленовый пакет с 20 свертками вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны. Там же обнаружили самодельный нож.

Водителя направили на медосвидетельствование, которое показало наличие каннабиноидов. Экспертиза подтвердила: в свертках была высушенная марихуана весом 1 килограмм 153 грамма.

Фото: ДП Алматинской области

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и призывает граждан отказаться от хранения и распространения наркотиков — за это предусмотрена уголовная ответственность.